Kanusaison auf der Treene : Jugendfeuerwehr Eggebek sammelt Müll auf der Treene

Zwischen Langstedt und Treia hat der Feuerwehr-Nachwuchs in erster Linie Getränkedosen und Flaschen áus dem Fluss gefischt.

Eggebek | Zum Ende der Kanusaison auf der Treene gingen die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr des Amtes Eggebek noch einmal in die Boote, um gut ausgerüstet mit Keschern, Haken und Greifern Müll und Unrat aus dem Fluss zu fischen. Die 15 Jugendlichen und ihre fünf Betreuer hatten die Treene von Langstedt bis Treia in zwei Abschnitte eingeteilt. In sechs Boote...

