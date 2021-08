Gemeinde Oeversee : Kieswerk in Barderup: Bagger gerät in Brand

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr wenig später den Einsatzort erreichten, stand der Bagger bereits in Vollbrand.

Barderup | Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Oeversee und Barderup am Dienstagmittag gegen 12 Uhr. In einem Kieswerk in Barderup war ein großer Bagger in Brand geraten. Mitarbeiter wählten den Notruf und alarmierten die Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr wenig später den Einsatzort erreichten, stand der Bagger bereits in Vollbrand. U...

