SHMF in Flensburg : Kian Soltani baut mit dem Cello eine Brücke zwischen Orient und Okzident

Der österreichisch-persische Star-Cellist Kian Soltani begeisterte vor 350 Besuchern im Flensburger Ehrenhain.

Flensburg | T-Shirt-Wetter im lauschigen Ehrenhain – das freut nicht nur die 350 Gäste, die auf die von Bäumen gesäumte Wiese am Rande des Volksparks strömen, sondern auch den Protagnisten des Abends. Kian Soltani, in Österreich aufgewachsener Cellist und Sohn persischer Eltern, beschließt in Flensburg seine Mini-Tournee im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfest...

