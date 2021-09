Kentucky Fried Chicken : Frittierte Hähnchen kommen an die Förde: KFC eröffnet Filiale in Flensburg

Im kommenden Frühjahr soll die erste Filiale in Flensburg eröffnen. Zunächst geht KFC jedoch im November in Husum an den Start.

Flensburg | In Husum laufen bereits die Arbeiten für das Fast-Food-Restaurant an der Robert-Koch-Straße. Im November soll hier die erste Filiale von Kentucky Fried Chicken eröffnen. Für einige Monate wird Husum der nördlichste Standort des Hähnchen-Braters werden. Auf Facebook wird bereits nach Küchenmitarbeitern und Schichtführern gesucht. Facebook Iframe ...

