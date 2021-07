Zahlen vom Donnerstag : Keine Neuinfektion in Flensburg: Inzidenz bleibt bei 5,5

Derzeit sind sieben Flensburger nachweislich mit Corona infiziert.

Flensburg | Auch am Donnerstag hat es keine nachgewiesene Corona-Neuinfektion gegeben. Derzeit sind demnach sieben Menschen in Flensburg aktiv mit Covid-19 infiziert. Die Inzidenz liegt weiterhin bei 5,5. Seit Beginn der Pandemie haben sich 2278 Menschen in Flensburg nachweislich mit Corona infiziert. 2232 gelten als genesen, 39 sind nach einer Infektion verst...

