Zahlen vom Donnerstag : Keine Corona-Neuinfektion in Flensburg: Inzidenz bleibt bei 0

Derzeit gibt es im gesamten Stadtgebiet zwei aktive Corona-Fälle.

Flensburg | Am Donnerstag hat es in Flensburg keine Corona-Neuinfektion gegeben. Die Inzidenz liegt demnach weiterhin bei 0. Aktuell gibt es zwei aktive Corona-Fälle. Weiterlesen: Diese Reiseregeln gelten in Dänemark Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemi 2269 Menschen in Flensburg mit Covid-19 infiziert. 2228 von ihnen gelten als genesen. 39 Menschen...

