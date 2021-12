Verkehrsschilder abmontiert : Grüne Pfeile in Flensburg kommen auf den Prüfstand

Vor allem in der Nähe von Schulen könnten bald weitere Grüne Pfeile verschwinden. Ihr Nutzen ist umstritten.

Flensburg | Ein schwarzer Hyundai nähert sich der roten Ampel an der Kreuzung zum Flensburger Stadion. Er möchte von der Fichtestraße nach rechts in die Mürwiker Straße einbiegen. Wohl aus Gewohnheit rollt der Autofahrer mit seinem Fahrzeug langsam über die rote Ampel. Das Schild „Grünpfeil entfernt“ ignoriert er. Seit einigen Tagen gibt es an der Kreuzung ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.