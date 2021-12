Flensburg : Alban Shemsiu lädt an Heiligabend Obdachlose und Einsame in seinen Kanalschuppen ein

Bei der Aktion erhält Shemsiu Unterstützung von einigen Stammgästen. Obdachlose und einsame Menschen können bei ihm an Heiligabend kostenlos essen und eine schöne Zeit verbringen.

Flensburg | Alban Shemsiu möchte an Weihnachten etwas Gutes tun. „Ich war selbst arm“, sagt der Besitzer des Kanalschuppen am östlichen Hafenufer. Heiligabend öffnet er ab 11 Uhr sein Zelt für Obdachlose. Für sie gibt es dann eine warme Mahlzeit und Getränke. Geld will Shemsiu dafür nicht haben. „Ich mache das jedes Jahr. Mein Ziel ist, dass sie sich Weihnacht...

