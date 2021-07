Nachwuchssorgen : Jugendfeuerwehr im Amt Langballig sucht neue Mitglieder

Eine Werbeaktion vor dem Edeka-Markt in Langballig am vergangenen Sonnabend hatte das Ziel, neue Mitglieder zu gewinnen.

Langballig | Coronabedingte Austritte und wegen Volljährigkeit erforderliche Wechsel in die Einsatzwehren hatten in den letzten anderthalb Jahren dazu geführt, dass die Jugendfeuerwehr im Amt Langballig von 36 auf 24 Mitglieder geschrumpft war. Eine Werbeaktion vor dem Edeka-Markt in Langballig am vergangenen Sonnabend hatte das Ziel, neue Mitglieder zu gewinnen. ...

