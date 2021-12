Flensburg : Mehrere Corona-Fälle an der Jörgensby-Skolen: Schule für drei Tage geschlossen

In der kommenden Woche soll überprüft werden, ob die Schließung möglicherweise auf Donnerstag und Freitag ausgedehnt wird.

Flensburg | An der Jörgensby-Skole hat es in der vergangenen Woche insgesamt neun Corona-Fälle gegeben. Dies teilt die Stadt Flensburg mit. Als Folge bleibt die Schule von Montag bis Mittwoch vorsorglich geschlossen, um weitere Neuinfektionen zu vermeiden. In der kommenden Woche soll überprüft werden, ob die Schließung möglicherweise auf Donnerstag und Freitag...

