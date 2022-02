Unterschiedliche Meinungen : Irina Bannikova aus Dollerup: Der Ukraine-Krieg spaltet ihre Familie

Während die 66-jährige Rentnerin auch Fehler bei der Ukraine sieht, ist für ihre 17-jährige Enkeltochter Anastasia Petruk die Lage klar: Putin allein ist der Aggressor und Kriegstreiber.

Dollerup | In der westukrainischen Stadt Lwiw (deutsch: Lemberg) aufgewachsen, kam Irina Bannikova mit ihrem Mann bereits vor 20 Jahren nach Deutschland und wohnt seit langem in Dollerup. Voller Bangen blickt sie gegenwärtig auf ihr Heimatland, in dem noch Verwandte und Freunde wohnen und den laufenden Kriegshandlungen ausgesetzt sind. Sie ist verwirrt von de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.