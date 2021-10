Zahlen vom Dienstag : Inzidenzwert schnellt nach oben: 13 neue Corona-Infektionen in Flensburg

Während die Zahl der Neuinfektionen steigt, muss im St.-Franziskus-Hospital erstmals seit Wochen kein einziger Corona-Patient mehr behandelt werden.

Flensburg | Das Gesundheitsamt der Stadt Flensburg hat am Dienstag 13 neue Ansteckungen mit dem Corona-Virus gemeldet. So viele Neuinfektionen an einem Tag hatte es zuletzt vor rund sechs Wochen gegeben. Der Inzidenzwert steigt damit um zehn Punkte von 45,6 auf 55,6. Seit Beginn der Corona-Pandemie vor anderthalb Jahren haben sich jetzt 2902 Einwohner der S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.