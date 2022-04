Zahlen vom Dienstag : Stadt Flensburg vermeldet zwei weitere Corona-Todesfälle

Auch der Inzidenzwert für die Stadt Flensburg steigt wieder.

Flensburg | Zwei weitere Menschen aus Flensburg sind in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. „Am 3. April verstarb eine ungeimpfte Person (Jahrgang 1939) und am 11. April eine geimpfte Person (Jahrgang 1947)“, teilt die Stadt Flensburg mit. Weiterlesen: „Es setzt eine Ermüdung ein“: Corona sorgt für hohe Belastung in Flensburger Kliniken Die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.