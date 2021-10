Zahlen vom Samstag : Acht neue Corona-Fälle in Flensburg: Inzidenzwert steigt auf 42,3

Aktuell befinden sich 301 Flensburger in Quarantäne. Sie sind entweder aktiv infiziert, Verdachtsfall oder Reiserückkehrer.

Flensburg | Acht weitere Flensburger haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert steigt den fünften Tag in Folge und liegt nun bei 42,3. Aktuell befinden sich 301 Flensburger in Quarantäne. Sie sind entweder aktiv infiziert, Verdachtsfall oder Reiserückkehrer. Seit Pandemiebeginn haben sich 2882 Menschen in Flensburg nachweislich...

