Zahlen vom Dienstag : 32 neue Corona-Fälle in Flensburg: Inzidenzwert steigt auf 171,2

Der Inzidenzwert liegt damit so hoch wie seit dem 20. Februar nicht mehr. Genau an diesem Tag begann in Flensburg am Höhepunkt der zweiten Welle eine einwöchige Ausgangssperre.

Flensburg | 32 weitere Flensburger haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert steigt auf 171,2 und ist damit so hoch wie seit dem 20. Februar nicht mehr. Genau an diesem Tag begann in Flensburg am Höhepunkt der zweiten Welle eine einwöchige Ausgangssperre. Seit Pandemiebeginn haben sich nachweislich 3762 Flensburger mit dem Coronavirus infizier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.