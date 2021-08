Zahlen vom Mittwoch : 15 neue Corona-Fälle in Flensburg: Inzidenzwert steigt auf 123,1

Aktuell gelten 171 Flensburger als aktiv infiziert. Sie befinden sich gemeinsam mit 443 sogenannten Verdachtsfällen in häuslicher Quarantäne.

Flensburg | 15 weitere Flensburger haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert steigt durch die Neuinfektionen auf 123,1 und liegt damit so hoch wie seit Wochen nicht mehr. Aktuell gelten 171 Flensburger als aktiv infiziert. Sie befinden sich gemeinsam mit 443 sogenannten Verdachtsfällen in häuslicher Quarantäne. Flensburg ist Co...

