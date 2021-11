Zahlen vom Samstag : 23 neue Corona-Fälle in Flensburg: Inzidenzwert steigt sprunghaft auf 111,2

Mehr Neuinfektionen an einem Tag wurden zuletzt am 26. März gemeldet. Auch der Inzidenzwert ist nun so hoch wie seit fast drei Monaten nicht mehr.

Flensburg | 23 weitere Flensburger haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Es ist der höchste Tageswert seit dem 26. März. Damals hatte das Gesundheitsamt insgesamt 24 Neuinfektionen gemeldet. Der Inzidenzwert steigt sprunghaft auf 111,2. Aktuell befinden sich 330 Flensburger in häuslicher Quarantäne, weil sie aktiv infiziert, Kontaktperson oder...

