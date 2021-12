Aktuelle Corona-Zahlen : 86-jährige Person aus Flensburg stirbt an Corona – sie war ungeimpft

Am Mittwoch vermeldete das Gesundheitsamt zudem 13 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert sinkt leicht auf 111,2.

Flensburg | Die Corona-Pandemie hat in Flensburg ein weiteres Todesopfer gefordert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, verstarb eine 86-jährige Person am Mittwoch an den Folgen ihrer Erkrankung. Sie war ungeimpft. Seit Beginn der Pandemie sind nunmehr 45 Flensburger an Covid gestorben. Am Mittwoch vermeldete das Gesundheitsamt insgesamt 13 Neuinfektionen. Der I...

