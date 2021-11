Zahlen vom Samstag : Zwölf neue Corona-Fälle in Flensburg: Inzidenzwert bei 149

Auf den speziell für Covid-19-Patienten eingerichteten Isolier-Bereichen des Franziskus-Krankenhauses werden inzwischen zwölf Personen behandelt, bei denen das Coronavirus nachgewiesen worden ist.

Flensburg | Zwölf weitere Flensburger haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Der Inzidenzwert sinkt leicht auf 149. Aktuell befinden sich 343 Flensburger in häuslicher Quarantäne, weil sie entweder infiziert, Reiserückkehrer oder Verdachtsfall sind. Weiterlesen: Corona-Fälle an zwölf Schulen und zwei Kitas in Flensburg Seit Pandemiebeginn...

