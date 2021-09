Zahlen vom Mittwoch : 17 neue Corona-Infizierte in Flensburg – Inzidenz steigt auf 74,5

Der Inzidenzwert hat sich in Flensburg auf einem konstant hohen Niveau eingependelt. Inzwischen zählt die Fördestadt jedoch bundesweit längst nicht mehr zu den Spitzenreitern.

Flensburg | Am Mittwoch steigt die Zahl der Corona-Fälle in Flensburg deutlich an. Insgesamt meldet die Stadt 17 Neuinfektionen, das sind acht mehr als noch vor einer Woche. Insgesamt sind damit 98 Flensburger akut mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie verzeichnet die Stadt 2665 Infektionen, wovon 2528 inzwischen wieder als genesen gelten. 39...

