Aktuelle Zahlen vom Freitag : Zehn weitere Corona-Infizierte in Flensburg – Inzidenz wieder über 100

Acht Personen, bei denen das Corona-Virus nachgewiesen worden ist, werden im Franziskus-Krankenhaus behandelt. Ein Patient muss beatmet werden.

Flensburg | Zehn weitere Flensburger haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz steigt auf 102,3. Am Vortag lag die Inzidenz bei 99. Aktuell befinden sich 287 Flensburger in Quarantäne. Seit Pandemiebeginn haben sich 3082 Menschen in Flensburg nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten 2902 bereits wieder als genesen,...

