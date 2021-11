Aktuelle Zahlen von Donnerstag : Ein weiterer Corona-Toter – 27 neue Infektionen in Flensburg

Die Inzidenz in Flensburg sinkt wieder unter 150 – trotz 27 Neuinfektionen.

Flensburg | In Flensburg ist erneut eine Person im Alter von 86 Jahren infolge einer Corona-Infektion gestorben. Zum Impfstatus der verstorbenen Person lagen der Stadtverwaltung am Donnerstagabend keine Informationen vor. Es ist der vierte Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus im November. Es wurden zudem 27 neue Infektionen in der Fördestadt gemeldet....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.