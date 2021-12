Rekord an Neuinfektionen : Inzidenz steigt sprunghaft auf 197,9: 40 neue Corona-Fälle in Flensburg

Am Donnerstag bricht die Stadt Flensburg einen traurigen Rekord: Mit einer Inzidenz von 197,9 ist der Wert so hoch wie noch nie.

Flensburg | Die Stadt Flensburg meldet am Donnerstag 40 neue Corona-Fälle. Damit steigt der Inzidenzwert noch einmal deutlich auf 197,9, das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie. Zuletzt hatte es den höchsten Inzidenzwert in Flensburg am 19. Februar gegeben, hier betrug er 193. Aktuell sind in der Fördestadt 270 Menschen aktiv mit dem Coronavirus inf...

