Husby : Großes Interesse an Bauernhofkindergarten

Erfolgreiche Beispiele für eine solche Art von Naturkindergarten gibt es inzwischen an neun Orten in Schleswig-Holstein unter Trägerschaft von „Kita Natura“.

Husby | In Husby besteht großes Interesse an einem Bauernhofkindergarten, ähnlich wie er bereits seit 2020 im benachbarten Munkbrarup existiert. Eine solche Kindergartengruppe würde als Ergänzung zum bestehenden evangelischen Kindergarten „gut passen“, sagte Bürgermeister Hans Christian Matzen (CDU) in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Als „grun...

