Yellow-Metall-Blech : Industriemuseum Kupfermühle muss Sensationsfund an Südafrika zurückgeben

Da das in Kupfermühle gefertigte Blech rund 130 Jahre auf südafrikanischen Boden gelegen hat, ist es dortiges Kulturgut.

Harrislee | Das Yellow-Metall-Blech, das von Privatpersonen an einem südafrikanischen Strand gefunden und dem Industriemuseum Kupfermühle als Schenkung zugeschickt wurde, gehört zum südafrikanischen Kulturguterbe. Wie das Industriemuseum mitteilt, ist es verpflichtet, das Exponat nach Absprache an das East London Museum in Südafrika zu senden, da das Blech rund 1...

