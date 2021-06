Erlebnisbericht aus Budapest : In der ausverkauften Puskas-Arena ist Fußball wie früher

Unser Reporter hat das EM-Spiel zwischen Ungarn und Portugal (0:3) mit zwei Freunden besucht und berichtet von seinen Eindrücken.

Budapest | Es herrscht dichtes Gedränge in der Puskas-Arena in Budapest. Nachdem der türkische Schiedsrichter Cüneyt Cakir im EM-Spiel zwischen Ungarn und Portugal zur Halbzeit gepfiffen hat, strömen die Fans an die Getränkestände und auf die Toiletten. Abstand wird nicht gehalten, der Mund-Nasen-Schutz ist verpönt. Wir, drei Freunde, die gemeinsam in Flensb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.