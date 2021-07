Flensburg : Bereits einen Monat nach der Eröffnung ist im neuen Boutiquehotel Petuh jedes Bett belegt

„Flensburg als wachsende Stadt mit steigender touristischer Nachfrage verträgt mehr Betten“, sagt Hotelbetreiberin Sara Theilen.

Flensburg | Ausgebucht! Gut einen Monat nach der Eröffnung sind alle 20 Zimmer in dem neuem Boutiquehotel Petuh belegt. Die ehemalige Ziegelei an der Wilhelmstraße 4 wurde zuletzt als Bürokomplex genutzt. Inhaberin Sara Theilen hat das geschichtsträchtige Gebäude mitten in der Pandemie in aufwändiger Arbeit zu einem Schmuckstück im Zentrum der Stadt gemacht. Hier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.