Sörup : In der Hofbäckerei Löstrup wird auf eigenes Mehl gesetzt

Was vor 38 Jahren mit sechs Broten im Haushaltsbackofen begann, ist heute eine voll ausgelastete Bäckerei. „Wir produzieren bis zu tausend Brote in der Woche, zu 17 verschiedenen Sorten“, sagt Bäckerin Sabine Wendt.

Sörup | Es duftet köstlich nach frischem Brot. Bereits auf dem Hofplatz der Hofgemeinschaft Löstrup, am Ortsrand der Gemeinde Sörup gelegen, zieht der Duft den Besucher an. Es ist eng in der Backstube, die so wenig vom Flair einer Stube hat. Eine Knetmaschine ist die einzige größere Maschine im Back Raum. „Hier wird alles mit der Handgemacht“, hebt Bäckerin S...

