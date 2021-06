Feuer im Meisenweg : Gartenlaube in Tarp brennt vollständig aus

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten das Feuer noch rechtzeitig löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende Haus verhindern.

Tarp | Am Donnerstagnachmittag gegen 17.40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Tarp gerufen. Aus noch ungeklärten Gründen stand dort eine Gartenlaube im Meisenweg in Flammen. Der Hauseigentümer hatte noch versucht, mit dem Gartenschlauch das Feuer einzudämmen und zu löschen. Die alarmierten freiwilligen Feuerwehren aus Tarp, Oeversee, Jerrishoe und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.