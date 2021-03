Sommergalerie : In Rabenholz fanden drei Künstler zusammen

Heinz Raudies, Alfred Windisch und Thomas Stribick hoffe, dass ihre Sommergalerie öffnen kann.

Rabenholz | „Abwarten!“ So lautet angesichts der Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen notgedrungen die Devise für den 81-jährigen Heinz Raudies, den 78 Jahre alten Alfred Windisch und den 57-jährigen Thomas Stribick – allesamt „Zugezogene“ in Rabenholz und ihres Zeichens Künstler der unterschiedlichen Art. Mit Blick auf die seit August 2018 bestehende „S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.