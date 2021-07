Coronavirus : Junge Reiserückkehrer sorgen für rasanten Anstieg der Infektionszahlen in Flensburg

Die Stadt Flensburg ruft alle Auslandsurlauber nach ihrer Rückkehr in Flensburg dazu auf, ihre persönlichen Kontakt für 14 Tage zu beschränken.

Flensburg | Anfang Juli lag die Inzidenz in Flensburg noch bei 0. Davon ist man inzwischen weit entfernt. Seit Tagen steigen die Infektionszahlen wieder rasant an. Der Inzidenzwert ist auf 33,3 gestiegen. Lediglich in der Landeshauptstadt Kiel liegt man mit 38,1 noch höher. Problematisch: Neben 34 aktiv Infizierten hat das Gesundheitsamt mittlerweile auch 264 ...

