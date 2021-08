12 Millionen Euro im Jahr 2021 : Diese Straßenbauprojekte stehen in Flensburg an

In Flensburg vergeht kaum ein Tag, ohne dass eine Straße repariert oder komplett neu gemacht wird. Auch in diesem Jahr stehen noch einige Sperrungen an, die zum Teil von langer Dauer sind.

Flensburg | Hier ein Schlagloch, da eine Bodenwelle: Im Flensburger Stadtgebiet gibt es viele kaputte Straßen, die dringend Sanierungsbedarf haben. Die meisten Angelegenheiten rund um Sanierungsarbeiten in der Fördestadt werden dabei vom TBZ geregelt. Auch in nächster Zeit stehen nach Angaben von TBZ-Sprecher Geoffrey Warlies dabei wieder einige Projekte an, bei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.