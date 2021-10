Flensburg : Wie Rolli-Hund Wudoo sich Fisch auf dem Wochenmarkt holt

Hier kommt Wudoo: Auf dem Wochenmarkt ist der Hund im Rollstuhl Stammgast – shz.de hat ihn auf seinem Weg vom Wohn-Lkw zum Südermarkt begleitet.

Flensburg | Es ist der erste frostige Morgen in diesem Herbst. Der nächtliche Tau steigt, von den ersten Sonnenstrahlen erwärmt, als dünner Nebel vom Dach auf. Reste einer Eisschicht schwimmen in der Abwaschschüssel, die am Rand der Holzrampe zum ausgedienten UPS-Transporter steht. Wudoo liegt noch drinnen, ganz muckelig auf seinem roten Kissen, hinten im Transpo...

