Flensburg Galerie : Corona-Impfungen mit Termin schon vor Öffnung der neuen Impfstelle möglich

Kurzfristige Impfaktion in der Flensburg Galerie: Gegenüber der neuen Impfstelle sind ab Freitag Impfungen für Personen ab 60 Jahren möglich.

Flensburg | In Flensburg können Corona-Schutzimpfungen in der Flensburg Galerie am 26., 27., 29. und 30. November im ersten Obergeschoss jeweils in der Zeit von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr erhalten werden. Zuvor ist eine Terminbuchung unter ticket.impfen-sh.de erforderlich. Das Angebot gilt für Personen über 60 Jahre. Die Aktion wird vor der Eröffnung der neuen Im...

