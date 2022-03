Corona-Impfung : Sinkende Nachfrage: Impfstelle in der Flensburg Galerie verkürzt die Öffnungszeiten

Die Landesregierung will die Impfstellen im Land zwar geöffnet lassen, aufgrund der geringeren Auslastung jedoch mit deutlich verkürzten Öffnungszeiten.

Flensburg | Ab 7. März wird die Impfstelle in der Flensburg Galerie geänderte Öffnungszeiten haben. Das teilte die Stadt Flensburg am Freitag mit. Künftig wird die Impfstelle montags geschlossen bleiben. Dienstags ist sie in der Zeit von 14.30 bis 19.30 Uhr geöffnet, mittwochs bis samstags von 10.30 bis 19.30 Uhr. Weiterlesen: Flensburg Galerie: Wie aus ein...

