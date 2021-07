Bundestagswahl 2021 : Diese Kandidaten wurden für den Wahlkreis Flensburg-Schleswig zugelassen

Die Politiker mussten ihre Kandidaten-Vorschläge und die gesammelten Unterschriften vorlegen.

Flensburg | Am Freitag wurde über die Zulassung der Kandidaten für die Bundestagswahl am 26. September entschieden. Elf Politikerinnen und Politiker wurden im Wahlkreis 1 Flensburg-Schleswig zugelassen. Petra Nicolaisen – (CDU) Die Christlich Demokratische Union Deutschlands möchte laut Wahlprogramm „den Wandel gestalten, damit Deutschland an der Spitze ble...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.