Training auf dem Baukran : SRHT-Einheit der Berufsfeuerwehr: Im Einsatz mit den Flensburger Höhenrettern

Der personelle, zeitliche und finanzielle Aufwand, um solche speziellen Einsatzgruppen vorzuhalten, ist hoch, in Schleswig-Holstein gibt es diese Spezialisten nur in Flensburg und Kiel.

Flensburg | Windkraftanlagen, Hochhäuser, Funkmasten, Silos, tiefe Baugruben oder auch Baukräne, in und um Flensburg herum gibt es diverse Objekte, auf oder in denen Menschen in großen Höhen oder Tiefen erkranken oder sich verletzten können. Nicht immer sind Patienten für den Rettungsdienst direkt und einfach zugänglich, können mitunter nicht mehr aus eigener ...

