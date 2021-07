Flensburg : Ohne Anmeldung: Corona-Impfaktionen im Citti-Park

An fünf Tagen kommt das mobile Impfteam in den Flensburger Citti-Park.

Flensburg | In Kooperation mit der Citti-Handelsgesellschaft bietet das Gesundheitsministerium SH mit mobilen Impfteams in den Citti-Parks in Kiel, Lübeck und Flensburg Impfaktionen an. An den Aktionstagen gibt es jeweils von 9.30 Uhr bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder Johnson & Johnson gegen das Coronavirus impfen la...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.