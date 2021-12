Impfaktion Flensburg : Impfungen für Kinder unter 12 Jahren im Citti-Park

Am 15. Dezember haben in Flensburg auch Kinder im Grundschulalter die Möglichkeit, eine Impfung zu bekommen.

Flensburg | In Flensburg haben Kinder unter zwölf Jahren im Dezember die Chance, bei einer offenen Impfaktion ebenfalls geimpft zu werden. Im ersten Obergeschoss des Ärztezentrums am Citti-Park können am 15. Dezember Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren von 9.30 Uhr bis 17 Uhr eine Corona-Impfung erhalten. Das empfiehlt die Stiko Die Stiko empfiehlt Erwa...

