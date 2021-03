Gastronomie und Einzelhandel : IHK Flensburg fordert mehr Praktiker für das Krisenmanagement

Das Gastgewerbe hat fertige Hygienekonzepte und brauche eine Perspektive, so die IHK.

Flensburg | Mehr Pragmatismus, Tempo und klare Perspektiven für die Wirtschaft mahnt das Präsidium der IHK Flensburg im Kampf gegen die Corona-Pandemie an. „Viele Unternehmen werden diese Krise nicht überleben, wenn alles immer erst bis ins kleinste Detail geklärt sein muss, bevor gehandelt wird“, so IHK-Präsident Rolf-Ejvind Sörensen. Es wurden von Anfang an z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.