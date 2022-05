Warnstreik in Flensburg : Beschäftigte von Danfoss Silicon Power wollen 90 Prozent vom regulären Tarifgehalt

Mehr als 200 Danfoss-Mitarbeiter folgten am Dienstag einem Aufruf der IG Metall zu einem zweistündigen Warnstreik. Bisher gibt es in dem Unternehmen keine tariflich festgelegte Gehaltsstruktur.

Flensburg | Trillerpfeifen und wehende Fahnen an der Husumer Straße: Rund 200 Beschäftigte von Danfoss Silicon Power in Flensburg sind am Dienstagnachmittag in einen zweistündigen Warnstreik getreten. In einer Woche gehen die Verhandlungen um einen Haustarifvertrag in die nächste Runde, und nach Aussage des Flensburger IG-Metall-Bevollmächtigten Michael Schmid...

