Husby : Schuppen neben einem Wohnhaus in Flammen

Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus zu verhindern.

Husby | Ein Feuer auf einem Grundstück in der Schulstraße hat am Montagnachmittag gleich mehrere Feuerwehren auf den Plan gerufen. Ein direkt an ein Wohnhaus angrenzender Schuppen war in Brand geraten. Die Feuerwehr war gegen 16.30 Uhr alarmiert, nachdem Zeugen den Brand entdeckt hatten. Aus noch ungeklärter Ursache war das Feuer in dem schuppenähnlichen A...

