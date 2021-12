Dünne Eisschicht auf der Förde : Hoffnung auf Schnee in Flensburg: Heiligabend wird es mild, an den Weihnachtstagen kalt

Am Donnerstag und Freitag (Heiligabend) wird es zunächst wärmer, an den beiden Weihnachtsfeiertagen dann frostig. Schnee ist weiterhin möglich.

Flensburg | In der Nacht zu Dienstag hat sich auf der Flensburger Förde eine dünne Eisschicht gebildet. Mit dem Sonnenaufgang schmolz das Eis zwar nach und nach wieder, sorgte aber für einen stimmungsvollen, winterlichen Sonnenaufgang. Auch in den kommenden Tagen sagen die Wetterdienste weiterhin kalte Temperaturen voraus. Am Donnerstag und Freitag (Heiligaben...

