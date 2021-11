Abgebranntes Haus in Schafflund : Feuer zerstört historischen Hof an der B199: Eigentümer wusste von Denkmalschutz

Kurz nach dem Brand hatte der Hofeigentümer behauptet, erst nach dem Kauf sei das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt worden. Diese Aussage zieht er nun zurück.

Schafflund | Ein jahrhundertealtes Haus in Schaffund fiel vor wenigen Wochen dem Feuer zum Opfer und brannte komplett nieder. Es stand unter Denkmalschutz, doch nicht erst seit 2017, wie wir berichteten, nachdem es von der Erbengemeinschaft an Nis-Peter Lorenzen verkauft wurde. Weiterlesen: Großfeuer zerstört historisches Reetdachhaus an der B199 Darauf wurd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.