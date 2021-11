Heimatverein Landschaft Angeln : Hilda Petersen (93) erinnert sich: Als Norderbrarup noch eine eigene Bäckerei hatte

Das neue Jahrbuch des Heimatvereins Angeln nimmt die alten Dorfläden in den Blick – und verrät, warum Angela Merkel von zehn Jahren einmal in Angeln übernachtete.

Quern | Hilda Petersen ist 93 Jahre alt. Sie hat das Dorfgeschehen in Norderbrarup über Jahrzehnte mitgeprägt und es in ihrem Alter als „Cover Girl“ auf die Titelseite des Jahrbuches des Heimatverein der Landschaft Angeln geschafft. Hilda Petersen war nicht nur die Ehefrau des Norderbraruper Bäckermeister Hans-Peter Petersen, sie hat ihrem Mann in der Back...

