Trotz voller Auftragsbücher : Warum Heinz Behrens seine Polsterei in der Toosbüystraße in Flensburg schließt

Für das Traditionsgeschäft konnte der 65-Jährige trotz zahlreicher Versuche keinen Nachfolger finden.

Flensburg | Vollbeschäftigung an der Toosbüystraße: „Es gab keinen einzigen Tag, an dem ich nichts zu tun gehabt hätte“, schwört Heinz Behrens, Inhaber der Werkstatt für Polsterei & Dekoration. Selbst in der Blüte des Corona-Virus habe es Aufträge genug gegeben. „In dieser Zeit haben viele Menschen ihre Häuser und Wohnungen renoviert und sich neu eingerichtet.“ ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.