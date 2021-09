RBZ Flensburg : Heilpädagogik-Ausbildung in Gefahr

Kitas, Schulen und Förder-Einrichtungen suchen händeringend nach Heilpädagogen. Aber in Flensburg möchte kaum noch jemand die Ausbildung absolvieren. Woran liegt das?

Flensburg | Der Klassenraum ist nicht einmal zur Hälfte gefüllt. In Corona-Zeiten eigentlich ganz praktisch. Die Heilpädagogik-Schülerinnen an konnten schneller als andere aus dem Distanzlernen zurückkehren in die Hannah-Arendt-Schule in Flensburg. Ganze fünf Schülerinnen zählt die aktuelle Vollzeit-Klasse der Fachschule für Heilpädagogik, die zum Regionalen B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.