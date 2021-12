Wanderuper Haushalt 2022 : Die Gemeinde investiert 225.000 Euro in den Umbau der Grundschule

Die Wanderuper Gemeindevertreter haben den Haushalt 2022 einstimmig genehmigt. Ein Griff ins „Sparbuch“ ist notwendig, aber keine Kreditaufnahme.

Wanderup | Für das Haushaltsjahr 2022 plant die Gemeinde Wanderup mit einem Verwaltungshaushalt in Höhe von 6.700.400 Euro und einem Vermögenshaushalt in Höhe von 816.300 Euro. Unterdeckungen werden durch Auslösung von Rücklagen über insgesamt 780.000 Euro ausgeglichen, so dass am Ende des Haushaltsjahres noch rund eine halbe Million Euro (504.000 Euro) als Rück...

