Sachbeschädigung : Haus in Süderbrarup zum wiederholten Mal mit Hundekotbeuteln und Eiern beworfen

21. Juni 2021, 14:08 Uhr

Süderbrarup | In Süderbrarup wurde wiederholt mit rohen Eiern, gefüllten Hundekotbeuteln und Obstresten auf ein Grundstück im Berliner Ring geworfen. Das teilte die Polizei am Montag mit. In der Mitteilung heißt es, die dadurch entstehenden Rückstände hätten teilweise zu Beschädigungen an der Hauswand geführt. Außerdem seien weitere Schäden durch die Wurfobjekte entstanden.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Die Polizei Süderbrarup ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu den Taten. Hinweisgeber werden gebeten sich per Telefon unter 04641-4809830 oder per Mail suederbrarup.pst@polizei.landsh.de an die Polizei zu wenden.