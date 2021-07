Hasselberg : Neue Halle der Kläranlage soll sich mit Solarstrom selbst versorgen

Das Gebäude mit der Photovoltaikanlage soll für die Gemeinde auch Erkenntnisse zur Bewirtschaftung ihrer Liegenschaften bringen.

Hasselberg | Der Bau einer Pultdachhalle mit einer Grundfläche von 60 Quadratmetern an der Kläranlage Ewersholz kann beginnen. Auf dem Dach soll außerdem eine Photovoltaikanlage in einer Größe von 70 Quadratmetern entstehen. Sie ist Voraussetzung für den Bau der Halle und ihre Größe ist berechnet nach der erforderlichen Stromabnahme der Kläranlage, so dass ein mög...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.